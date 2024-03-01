خالد شباط: وقوفي أمام يحيى الفخراني حلم تحقق

وأضاف شباط: "الدكتور يحيى الفخراني الذي أعتبره واحداً من الممثلين المفضلين بالنسبة لي في الوطن العربي، كان واحداً من الأسباب التي جعلتني أشارك بعتبات البهجة، ووقوفي أمامه هو حلم تحقق، حيث أجسد شخصية عمر حفيد بهجت الأنصاري (الفخراني) ويكون هناك صراع بيننا، هو صراع جيلين وسنكتشف من يكون الأصح بيننا".

أما مشاركته الثانية في مصر فكانت عبر مسلسل "إنترفيو" وفيه سيقدم ثلاث شخصيات مختلفة، وعن تجربته تلك قال: هذا العمل تجربة شبابية بالمطلق، وحدوتة رومانسية خفيفة، لكنها تجربة فيها خطورة، إذ إن تقديمي لثلاث شخصيات دفعة واحدة هو شرط درامي ضمن الحكاية، وتلك الشخصيات تشبه بعضها في بعض النواحي، وتفترق عن بعضها بشكل كبير جداً في نواحٍ أخرى".

وصف شباط مشاركته هذه بأنها استمرار لرحلة التجريب ومحاولة منه لأن يصنع فروقات بين الشخصيات المتشابهة، قائلاً: "هذا صعب جداً. أنتظر نتيجة هذه التجربة، وأنا خائف منها بصراحة".

وعن رأيه بالتمثيل عموماً وخوفه من أن يكرر ذاته أجاب: "نحن نعمل بمهنة استهلاكية جداً، والبزنس بمجال العمل الفني بات هو المتحكم، كما أن التواجد بعمل أو عملين في العام يستهلك طاقة كبيرة من الممثل.

وأضاف: "التمثيل أصعب وأعقد من ذلك بكثير، هو رحلة بحث في الحياة لتجسيدها بشكل فني، لكن التكرار قد يحدث بشكل أو بآخر، ربما حظيت بفرص مميزة ومتمايزة وأضع كل ذلك ضمن إطارات المحاولات والتجريب".