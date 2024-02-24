هل يعيد يحيى الفخراني المجد للأعمال الكوميدية في رمضان 2024؟
يترقب جمهور الفنان المصري يحيى الفخراني بفارغ الصبر عودته خلال الموسم الدرامي الرمضاني 2024، بعد غيابه الموسم الماضي، حيث سيقدم الفنان للمرة الأولى مسلسلا من نوعية الأعمال القصيرة التي تدور أحداثها في 15 حلقة، وهو مسلسل "عتبات البهجة".
ويجسد يحيى الفخراني في "عتبات البهجة" شخصية وكيل وزارة الصناعة المتقاعد الذي يتورط في مفارقات كوميدية مع أحفاده في عالم السوشيال ميديا، حتى يصبح "أنفلونسر" شهيرًا، وصاحب قناة "عتبات البهجة" على يوتيوب.
ويأمل المشاهدون أن يمثل المسلسل عودة حقيقية للكوميديا التي تعتمد على الموقف، بعيدا عن "كوميديا الإيفيه" التي لم تلق قبول الجمهور على مدى السنوات الماضية.
عودة الفخراني
وقال الفنان علاء مرسي أحد أبطال "عتبات البهجة" إن الحدث الأبرز في الموسم الرمضاني هو عودة الفنان يحيى الفخراني، واصفا إياه بـ"الكنز الثمين"، مبينا بأن وجود الفنان الفخراني في هذا العمل سيضفي عليه طابعا خاصا.
وكشف علاء مرسي في تصريحات لـ"إرم نيوز" بأنه "سيجسد شخصية (عيضة) وهو رجل طيب للغاية ويبلغ من العمر 60 عاما، ومتزوج من سيدة جميلة جدا، تقدم شخصيتها الفنانة جومانا مراد، ويحبها للغاية، مما يجعلها تتحكم فيه بشكل كبير، باعتبارها تمتلك كشك، وهو يمتلك بوفيه"، لكن تقع صراعات بينهما.
وأعرب علاء مرسي عن سعادته بالتعاون مع الفنان يحيى الفخراني والفنان صلاح عبد الله وجميع فريق العمل، متمنيا أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور.
توفر العناصر
من جانبه عبّر الناقد الفني طارق الشناوي عن تفاؤله بنجاح العمل، مبينا بأن "مجدي أبو عميرة مخرج مهم وله العديد من الأعمال المهمة التي حققت نجاحا كبيرا، ووجوده في عمل فني يبشر بالنجاح".
وبين الشناوي في تصريح لـ"إرم نيوز" بأن الفنان يحيى الفخراني أحد أهم طقوس شهر رمضان، وتعاونه مع مجدي أبو عميرة سيكون مثمرا، خاصة وأن الفخراني غاب في العامين الماضيين عن رمضان، وفترة طويلة، مشيرا إلى أن الجمهور يترقب باشتياق عودة أعمال الفنان.
وأوضح بأن مسلسل عتبات البهجة يجسد رواية لإبراهيم عبد المجيد، مما يشير إلى أن الجمهور سيكون أمام عمل جيد، خاصة وأنه مكون من 15 حلقة، وهو أمر لصالح العمل، لافتا إلى أنه ينتظر مشاهدة المسلسل، للحكم عليه.
ثنائية تبشر بالنجاح
بدوره، توقع الناقد أحمد سعد الدين نجاح مسلسل عتبات البهجة؛ بسبب شراكة الفنان يحيى الفخراني مع المخرج مجدي أبو عميرة، لاسيما وأن آخر تعاون بينهما كان في مسلسل "يتربى في عزو"، الذي تم تقديمه قبل ١١ عاما، والذي حقق نجاحا كبيرا.
وبين سعد الدين في تصريح لـ"إرم نيوز" بأن "مجدي أبو عميرة من المخرجين الكبار الذين قدموا أعمالا من أهم أعمال الدراما المصرية، كذلك الفنان يحيى الفخراني"، مضيفا بالقول: "أعتقد أن العمل سيقدم كوميديا حقيقية، بعيدا عما تم تقديمه خلال السنوات الماضية".