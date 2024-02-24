هل يعيد يحيى الفخراني المجد للأعمال الكوميدية في رمضان 2024؟

عودة الفخراني

وقال الفنان علاء مرسي أحد أبطال "عتبات البهجة" إن الحدث الأبرز في الموسم الرمضاني هو عودة الفنان يحيى الفخراني، واصفا إياه بـ"الكنز الثمين"، مبينا بأن وجود الفنان الفخراني في هذا العمل سيضفي عليه طابعا خاصا.

وكشف علاء مرسي في تصريحات لـ"إرم نيوز" بأنه "سيجسد شخصية (عيضة) وهو رجل طيب للغاية ويبلغ من العمر 60 عاما، ومتزوج من سيدة جميلة جدا، تقدم شخصيتها الفنانة جومانا مراد، ويحبها للغاية، مما يجعلها تتحكم فيه بشكل كبير، باعتبارها تمتلك كشك، وهو يمتلك بوفيه"، لكن تقع صراعات بينهما.

وأعرب علاء مرسي عن سعادته بالتعاون مع الفنان يحيى الفخراني والفنان صلاح عبد الله وجميع فريق العمل، متمنيا أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور.

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من جانبه عبّر الناقد الفني طارق الشناوي عن تفاؤله بنجاح العمل، مبينا بأن "مجدي أبو عميرة مخرج مهم وله العديد من الأعمال المهمة التي حققت نجاحا كبيرا، ووجوده في عمل فني يبشر بالنجاح".

وبين الشناوي في تصريح لـ"إرم نيوز" بأن الفنان يحيى الفخراني أحد أهم طقوس شهر رمضان، وتعاونه مع مجدي أبو عميرة سيكون مثمرا، خاصة وأن الفخراني غاب في العامين الماضيين عن رمضان، وفترة طويلة، مشيرا إلى أن الجمهور يترقب باشتياق عودة أعمال الفنان.

وأوضح بأن مسلسل عتبات البهجة يجسد رواية لإبراهيم عبد المجيد، مما يشير إلى أن الجمهور سيكون أمام عمل جيد، خاصة وأنه مكون من 15 حلقة، وهو أمر لصالح العمل، لافتا إلى أنه ينتظر مشاهدة المسلسل، للحكم عليه.