الكويت تحبط أكبر عملية تهريب مخدرات في تاريخها
كشفت وزارة الداخلية الكويتية عن مكان أكبر ضبطية حبوب مخدرة في تاريخ الكويت في إحدى مزارع الوفرة، حسبما أفاد مصدر أمني لصحيفة "الراي" المحلية.
وبحسب المصدر، فإن "القضية التي تورط فيها مواطنان كويتيان، وسيلانيان، أشرف فيها وزير الداخلية ووكيل الوزارة على فك أحراز الضبطية والتي قدرت بنحو 15 مليون حبة لاريكا، وأكثر من نصف طن من بودرة خام اللاريكا، ومعدات خاصة لكبس الأقراص".
وقالت إدارة الإعلام الأمني إن "معلومات قد وردت إلى الأمن الجنائي تفيد بوجود تشكيل عصابي يقوم بجلب أقراص وبودرة اللاريكا وتعبئتها في كبسولات وبيعها".
وأضافت: "بإجراء المزيد من التحريات والتأكد من صحة المعلومات، وبعد استصدار الإذن القانوني، تمت مداهمة وكر التخزين، وبتفتيشه تم ضبط 4 أشخاص و15 مليون قرص لاريكا جاهزة للبيع".
وتابعت: "بالإضافة إلى نصف طن من بودرة اللاريكا، وأجهزة ومعدات خاصة لكبس الأقراص، وكمية ضخمة من العلب والكبسولات الفارغة مجهزة للتعبئة، ومعدات مستوردة لتصنيع الخمور".