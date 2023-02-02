الكويت تحبط أكبر عملية تهريب مخدرات في تاريخها

كشفت وزارة الداخلية الكويتية عن مكان أكبر ضبطية حبوب مخدرة في تاريخ الكويت في إحدى مزارع الوفرة، حسبما أفاد مصدر أمني لصحيفة "الراي" المحلية.

وبحسب المصدر، فإن "القضية التي تورط فيها مواطنان كويتيان، وسيلانيان، أشرف فيها وزير الداخلية ووكيل الوزارة على فك أحراز الضبطية والتي قدرت بنحو 15 مليون حبة لاريكا، وأكثر من نصف طن من بودرة خام اللاريكا، ومعدات خاصة لكبس الأقراص".

وقالت إدارة الإعلام الأمني إن "معلومات قد وردت إلى الأمن الجنائي تفيد بوجود تشكيل عصابي يقوم بجلب أقراص وبودرة اللاريكا وتعبئتها في كبسولات وبيعها".