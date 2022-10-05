الكويت.. ضبط تاجر مخدرات بحوزته 24 ألف حبة "لاريكا"
أوقفت الأجهزة الأمنية في الكويت، اليوم الأربعاء، تاجر مخدرات عقب الاشتباه به ومطاردته بأحد شوارع مدينة الجهراء.
وتم الاشتباه بالتاجر عقب هروبه من سيارته وتركها في وضع التشغيل قرب نقطة أمنية، وذلك أثناء قيام رجال الأمن بمهامهم الأمنية والتفتيشية في نقطة تفتيش بمنطقة تيماء.
ولاحق رجال الأمن الرجل وتمكنوا من ضبطه، ليتبين عند تفتيش سيارته وجود كمية كبيرة من حبوب "اللاريكا" تقدر بـ 24 ألف حبة، وفق ما ذكرته وزارة الداخلية الكويتية في بيان رسمي عبر "تويتر".
واعترف المتهم أثناء التحقيقات معه بأن هذه الحبوب تخصه، وأنها بقصد التعاطي والتجارة، فتمت إحالته والمواد المضبوطة، إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
وتطبق الكويت عقوبات رادعة بحق تجار المخدرات ومروجيها، حيث تُصدر أحكامًا قضائية ضد كل من تثبت إدانته بهذه القضايا تصل أحيانًا إلى الإعدام والسجن المؤبد.