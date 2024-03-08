"أزمة قلبية" تنهي حياة المطرب المغربي عبدو شريف

توفي اليوم الجمعة المطرب المغربي عبدو شريف على إثر تعرضه لأزمة قلبية حادة.

وتم نقل عبدو شريف إلى المستشفى وهو في وضعية صحية حرجة وفقا لوسائل إعلام مغربية، نتيجة النوبة المفاجئة التي ألمت به، بعد تعرضه لوعكات صحية متتالية خلال الفترة الأخيرة.

وكان من المرتقب أن يعتلي المطرب المغربي خشبة المسرح بالمركب السينمائي ميغاراما بالبيضاء، مساء اليوم من أجل إحياء سهرة فنية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وذلك بعد سنوات من الغياب.