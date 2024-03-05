وفاة المطرب العراقي فؤاد فتحي

توفي المطرب العراقي فؤاد فتحي، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 70 عاما في مصر، بعد صراع مع المرض.

ولد المطرب في العاصمة بغداد عام 1954، ودرس الموسيقى في معهد الفنون الجميلة ببغداد، وانضم إلى فرقة الإنشاد العراقية عام 1973.