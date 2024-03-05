وفاة المطرب العراقي فؤاد فتحي
توفي المطرب العراقي فؤاد فتحي، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 70 عاما في مصر، بعد صراع مع المرض.
ولد المطرب في العاصمة بغداد عام 1954، ودرس الموسيقى في معهد الفنون الجميلة ببغداد، وانضم إلى فرقة الإنشاد العراقية عام 1973.
اشتهر المطرب فؤاد فتحي بصوته العذب وأدائه المميز للأغاني العراقية، وأصدر العديد من الأغاني التي لاقت شهرة في ذلك الوقت، مثل "يا طيبة " و "بغداد يا قلعة " و "سألت الشمس".
حصل المطرب العراقي على لقب "عبد الوهاب العراق"؛ لتأثره الكبير بالموسيقار محمد عبد الوهاب .
وخلّف فؤاد فتحي إرثاً غنياً من الموسيقى والغناء، وسيبقى اسمه محفوراً في ذاكرة محبيه في العراق والوطن العربي.
بدورها، نعت وزارة الثقافة العراقية الفنان فؤاد فتحي، ووصفته بـ" أحد الأصوات المميزة في الغناء العراقي"، كما نعاه العديد من الفنانين والشخصيات العامة على صعيد الوطن العربي، على مواقع التواصل الاجتماعي.