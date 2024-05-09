11 جريحا إثر حادث لطائرة بوينغ في السنغال (فيديو)

أصيب 11 شخصًا، اليوم الخميس، عندما خرجت طائرة بوينغ مستأجرة من قبل الخطوط الجوية السنغالية عن المدرج أثناء إقلاعها، من مطار دياس الدولي قرب دكار، وفق وكالة "رويترز".

وقالت خدمة الاتصالات التابعة لمجموعة إدارة المطار، في بيان، إن الطائرة "انحرفت عن المدرج خلال إقلاعها الخميس حوالي الساعة 1:00 صباحًا"، لافتة إلى أن الطائرة من طراز "بي300/737"، وهي مستأجرة من شركة "ترانس إير" الخاصة، وكانت متجهة إلى باماكو.

وأدى الحادث إلى إصابة "11 شخصًا، 4 منهم في حالة خطيرة" من بين 78 راكبًا، فيما يخضع 6 ركاب آخرون للمراقبة في قسم الخدمات الطبية بالمطار، بحسب ما نقلته "رويترز" عن إدارة المطار.

وقالت الإدارة إن المطار "مغلق حاليًا في انتظار اتخاذ التدابير المقررة".