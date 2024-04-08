مشاهد مرعبة.. "بوينغ" تتعرض لحادث جديد (فيديو)
تعرضت طائرة جديدة من طراز "بوينغ" لحادث أثناء إقلاعها، في تكرار للحوادث منذ بداية العام الحالي لطائرات من الطراز ذاته؛ ما دفع لإجراء تحقيق رسمي.
وأعلنت إدارة الطيران الفدرالية أن طائرة تابعة لشركة "ساوث ويست" الأمريكية اضطرت إلى العودة للهبوط بسلام في دنفر بولاية كولورادو، بعد سقوط غطاء محركها أثناء إقلاعها الأحد، في أحدث مشكلة تتعرض لها طائرات "بوينغ".
وعادت رحلة "ساوث ويست" رقم 3695 إلى مطار دنفر الدولي "بعد أن أبلغ الطاقم عن سقوط غطاء المحرك أثناء الإقلاع، واصطدامه بجناح" الطائرة من طراز بوينغ 800-737، بحسب بيان لإدارة الطيران الفدرالية نقلته وكالة "فرانس برس".
وأضافت الإدارة التي ستجري تحقيقاً أن الطائرة التي أقلعت الأحد الساعة 8,15 (14,15 بتوقيت غرينتش) باتجاه هيوستن تم قطرها عند عودتها.
وأكدت شركة "ساوث ويست" لشبكة "سي إن إن" عدم إصابة أي من الركاب.
وعزت الشركة، لشبكة "إيه بي سي" الإخبارية، الحادث إلى "مشكلة فنية"، وأضافت أنه تم تأمين سفر الركاب على متن رحلات أخرى.
ويضاف هذا الحادث إلى المشاكل التي تواجه شركة "بوينغ"، التي أعلنت أخيرا عن تغييرات شاملة في مناصبها القيادية، في أعقاب حادث كاد أن يكون كارثيا، في يناير/كانون الثاني، عندما انفصل باب عن جسم طائرة "بوينغ 737 ماكس 9" تابعة لشركة ألاسكا إيرلاينز في منتصف الرحلة.
يأتي ذلك بعد أن اضطرت طائرة "بوينغ 737" تابعة لشركة طيران "ساوث ويست" الأمريكية، كانت متجهة من تكساس إلى لوس أنجليس، إلى وقف إقلاعها الخميس والعودة إلى المطار، بعد اندلاع حريق في محركها.