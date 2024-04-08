مشاهد مرعبة.. "بوينغ" تتعرض لحادث جديد (فيديو)

تعرضت طائرة جديدة من طراز "بوينغ" لحادث أثناء إقلاعها، في تكرار للحوادث منذ بداية العام الحالي لطائرات من الطراز ذاته؛ ما دفع لإجراء تحقيق رسمي.

وأعلنت إدارة الطيران الفدرالية أن طائرة تابعة لشركة "ساوث ويست" الأمريكية اضطرت إلى العودة للهبوط بسلام في دنفر بولاية كولورادو، بعد سقوط غطاء محركها أثناء إقلاعها الأحد، في أحدث مشكلة تتعرض لها طائرات "بوينغ".