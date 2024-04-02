"بوينغ" تكافح من أجل استعادة الثقة وسط مخاوف تتعلق بالسلامة

هزت الأحداث الأخيرة سمعة شركة "بونيغ" العملاقة للطيران، مما ترك الكثيرين يشككون في مصداقيتها والتزامها بالسلامة، وفقًا لتقرير نشره موقع "techxplore".

ومع اعتماد مليارات الركاب على الطائرات، التي تصنعها شركة "بوينغ" أو "إيرباص"، فإن الأضواء تنصب بقوة على قدرة بوينغ على معالجة النكسات الأخيرة واستعادة ثقة الجمهور.

وبين التقرير إلى أن سلسلة ألقت من مشكلات السلامة، بما في ذلك حوادث مثل فقدان سدادة الباب في منتصف الرحلة على متن رحلة لشركة "ألاسكا إيرلاينز"، واكتشاف أجزاء مفككة في طائرات "737 ماكس 9" المتوقفة عن التحليق، بظلالها على سمعة "بوينغ"، التي كانت ممتازة في السابق.