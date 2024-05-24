علماء الفضاء يقتربون من حل لغز "المادة المظلمة"

لا تزال المادة المظلمة الموجودة في الفضاء والتي تمثل حوالي 85% من كتلة الكون، والمسؤولة عن إبقاء النجوم والكواكب في مجراتها، تشكل لغزا بالنسبة للعلماء.

ولكن يبدو وكأن اللغز يقترب من الحل، بعد أن أرسل تلسكوب "إقليدس" التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، صورا جديدة من الفضاء لـ"المادة المظلمة" وفق صحيفة "تلغراف" البريطانية.

وتمكن العلماء وللمرة الأولى ومن خلال الكاميرا العاملة بالأشعة تحت الحمراء على متن "إقليدس"، من اختراق سديم "مسييه 78"، وهي منطقة تشهد ولادة النجوم، وعادة ما تكون مغطاة بسحب كثيفة من الغبار والغاز، وتحجب الرؤية تماما.