مقتل 6 رضع جراء حريق بمستشفى في الهند

قالت السلطات في نيودلهي، اليوم الأحد، إن ستة من الأطفال حديثي الولادة لقوا حتفهم في حريق بمستشفى لرعاية الأطفال بالعاصمة الهندية، وفقا لوكالة "رويترز".

وأظهرت لقطات تلفزيونية فرق الإطفاء وهي تحاول إخماد الحريق الذي اندلع في وقت متأخر من مساء أمس السبت، والتهم المستشفى الواقع في الجزء الشرقي من المدينة.

وذكرت إدارة الإطفاء لوكالة أنباء آسيا الدولية، أنه تم إنقاذ ستة أطفال آخرين ونقلهم إلى مستشفى مختلف، مع وضع أحدهم على جهاز للتنفس الصناعي. وتمت السيطرة على الحريق بعد ذلك.