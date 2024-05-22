إشادة واسعة ببطولة شبان مغاربة أنقذوا طفلين من حريق (فيديو)

وخاطر أحد الشبان بحياته، في بادرة كانت غير محمودة العواقب، ومد جسده للأسفل وقام بحسب الطفل الأول من نافذة المنزل، وبعد الاطمئنان على سلامته قام بسحب الطفل الثاني.

وجرت عملية الإنقاذ البطولية تلك وسط الدخان المتصاعد من الحريق الذي شب في المنزل، والذي كاد يصيب الجميع بالاختناق، لولا العناية الإلهية.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار المقطع، الذي وثقه أحد الأشخاص، بالإشادة بالشبان، وسط مطالبات بتكريمهم من جانب الدولة.