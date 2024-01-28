"ميتا" تطلق أداة جديدة لحماية المراهقين من التحرش

كشف عملاق التكنولوجيا ميتا، عن ميزة جديدة مخطط لها للمساعدة بحماية المراهقين من الصور غير اللائقة في رسائلهم، كما أعلنت عن طرح حزمة من القيود على الرسائل المباشرة عبر إنستجرام وفيسبوك لمنع الأشخاص من مراسلة المراهقين دون طلب.

بعد انتقادات من الحكومات وجمعيات حماية الأطفال حول تشفير تطبيق مسنجر الشامل، الذي قامت به شركة ميتا منذ فترة، والذي يحصر قدرة قراءة الرسائل فقط بين المرسل والمستلم، قالت الشركة إنها ستطلق في وقت لاحق من هذا العام، أداة أمان جديدة لمنع الأطفال من تلقي الصور العارية وإرسالها، بما في ذلك في المحادثات المشفرة، ومن المرجح أن تكون الأداة اختيارية ومتاحة للبالغين أيضًا على إنستغرام وفيسبوك.

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