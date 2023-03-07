النوم مع طفلك من وقت لآخر.. ما هو العمر الأقصى المناسب؟

كشف العديد من المشاهير أنهم ينامون مع أطفالهم، ومن بينهم نجد على وجه الخصوص المُمثّلتين أليسيا سيلفرستون وكريستينا ريتشي.

من الواضح أن هذا الاعتراف ما لبث أن أثار ضجة وجدلا لدى الآباء، فالغالبية لا يستسيغون النوم المشترك مع الطفل، وبشكل أكثر تحديدا النوم المشترك في نفس السرير. لكن يبقى السؤال: هل هي فكرة جيدة أم سيئة؟

"النوم المشترك"، المعروف أيضا باسم " co-sleeping" باللغة الإنجليزية، هو ممارسة تشجع الآباء على النوم مع أطفالهم. يمكن القيام بذلك إما في نفس الغرفة ولكن في سريرين مختلفين، أو في نفس السرير، وهو ما يسمى بـ "النوم المشترك" في هذه الحالة بالذات.

ومثل العديد من الأسئلة المتعلقة بتربية الأطفال، من الواضح أنّ النوم المشترك لا يلقى الإجماع الكامل بين الآباء. بشكل عام يتفق الجميع على أنّ النوم مع طفلك من وقت لآخر ممكن ... فقط إذا كنت تلتزم ببعض الشروط.

وبهذا المعنى فإن بعض الظروف "المخففة" التي تتطلب مراقبة وإشرافا متزايدا من قبل الأم والأب تبرر نوم الطفل في سرير الزوجية، بعضٌ منها الكوابيس، والأمراض، والخوف من الظلام أو الليل. سيتيح نوم الطفل مع والديه الشعور بالطمأنينة والأمان في الأوقات التي يشعر فيها "بالتهديد"، وسيساهم هذا في النهاية في بناء أسلوب ارتباط صحيّ.

بالإضافة إلى هذه الميزة السيكولوجية، يشير المتخصصون إلى فوائد عملية أخرى. إنّ النوم المشترك مع الطفل يسهل على الأم إرضاع الأطفال، ولكنه يضمن أيضا نوما أفضل للوالدين.

في الواقع لا يتعين عليهم بالضرورة النهوض من السرير لتهدئة الطفل؛ لأنه قريب. ومع ذلك فإن هذا النوم المشترك، حتى في موعد محدد فكرة جيدة لكن فقط إذا تم القيام به خلال فئة عمرية معيّنة.