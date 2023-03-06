ماذا تفعل عندما تشك في نفسك؟

من منا لم ينفق طاقة هائلة في معركة نفسية تغذيها شكوكنا، الأشخاص الذين يعانون من متلازمة المحتال، على سبيل المثال، يعرفون ذلك عن خبرة. ماذا تفعل عندما يكون كل شيء شكًا وعدم يقين؟.

هل تراودك الكثير من الأسئلة؟ هل أنت واحد من أولئك الذين عندما يكون لديهم مشروع تحفيزي تشلهم الشكوك؟ الحقيقة أنه لا شيء يثير في نفوسنا الملل والإحباط من العيش مع هذا الصوت الداخلي الذي يكرر الجمل مثل: وماذا لو أخطأت؟"، "ماذا لو سخرت من نفسك في النهاية؟"، "ما الذي سيحدث لو كنت غير مؤهل بما يكفي لهذه المهمة؟".

لن تختفي الشكوك تمامًا أبدًا من عالمنا الذهني. ستكون دائمًا حاضرة ومؤثرة، وكامنة، تدعونا إلى توخي الحذر وكثيراً ما تقطع فتيل نبضاتنا. الآن تنشأ المشكلة عندما تكون المخاوف ثقيلة بشكل مفرط وتختفي الثقة التي لدينا في أنفسنا.

إن العيش مع الشك المفرط يقوّض إمكاناتنا ويجعل الشخص المشرق غير كفء، الذين يواجهون متلازمة المحتال يعرفون ذلك يوميًا، على سبيل المثال. عندما نقلل من شأن أنفسنا ويمتلئ العالم كله بالشكوك نصبح الشخص الذي لا نحبه، ماذا تفعل في هذه الحالات؟ هل هناك استراتيجية يمكن أن تساعدنا؟

يقول الفنان الشهير فنسنت فان جوخ: "إذا سمعت صوتًا بداخلك يقول إنه لا يمكنك الرسم، بادِر بالطلاء، وهكذا سيتم إسكات هذا الصوت".