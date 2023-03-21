بروفيسور أمريكي يعيش 100 يوم تحت الماء (فيديو)

ووفقا لمجلة "أوديتي سنترال"، من المقرر أن يبقى البروفيسور تحت الماء حتى 9 يونيو، وخلال هذا الوقت، يخطط هو وفريق من الأطباء والعلماء لإجراء سلسلة من الاختبارات لمعرفة كيف يؤثر العيش تحت الماء لفترات طويلة من الزمن على صحة الإنسان الجسدية والعقلية.

وقال البروفيسور ديتوري في بيانه: "لم يسبق أن ظل أي إنسان تحت الماء لمثل هذه المدة على الإطلاق، لذلك سوف تتم مراقبة علاماتي الحيوية عن كثب، وستفحص هذه الدراسة كل تأثيرات هذه الرحلة على جسدي، لكنني أتوقع أن تتحسن صحتي بسبب الضغط الزائد".