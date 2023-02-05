تجربة فريدة لصيد الحبارى تحت أنظار شرطة البيئة في السعودية

يمارس نحو 600 صياد سعودي، هوايتهم بصيد الحبارى في وضح النهار، وأمام شرطة البيئة، إذ تشهد محمية طبيعية في شمال شرق البلاد مسابقة فريدة لصيد تلك الطيور عبر صقور الصيادين الجارحة.

وقيَّدت السعودية الصيد والاحتطاب في السنوات الماضية ضمن خطة أوسع للحفاظ على البيئة والتنوع الحيوي فيها، وكان تحديد محميات واسعة في مختلف مناطق المملكة لتنمو فيها النباتات وتتكاثر فيها الحيوانات، أبرز ملامح تلك الخطة.

لكن في محمية الإمام تركي بن عبد الله المَلكية التي تمتد بين مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل والقصيم، خصص القائمون على المحمية الطبيعية الشاسعة، مساحة محددة تبلغ ألفي كيلومتر مربع لتكون محمية مخصصة للصيد المستدام.