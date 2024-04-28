السعودية.. قرار بشأن الزي الرسمي لموظفي القطاع الحكومي

قررت السعودية، إلزام جميع مواطنيها الرجال الموظفين في القطاع الحكومي، ارتداء الزي الوطني طوال فترة تواجدهم في مقرات العمل، للاعتزاز بالهوية الوطنية، ما عدا أولئك الذين تقتضي طبيعة عملهم ارتداء "زي مهني" معيّن على غرار: الأطباء والممارسين الصحيين والمهندسين ونحوهم.

ويشمل القرار نحو 700 ألف موظف سعودي في الوزارات والمؤسسات والهيئات المختلفة، وينص على ارتداء "الثوب والغترة أو الشماغ" منذ دخول الموظفين لمقرات عملهم حتى خروجهم منها.

ونصت برقية رسمية على أن "تقوم الجهات الرقابية برفع تقارير دورية عن مدى التزام منسوبي الجهات الحكومية بتنفيذ القرار".

ولم تتضمن البرقية أي إشارة إلى الموظفات العاملات في القطاع الحكومي، واللاتي يبلغ عددهن نحو نصف مليون موظفة.