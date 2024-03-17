هذه قصة تمثال "مجدي يعقوب" الذي جرى تحطيمه في مصر

ويعد مجدي يعقوب أحد نوابغ جراحات القلب في القرن العشرين، وهو من مواليد 1935 بمحافظة الشرقية بجمهورية مصر.

تخرج في كلية القاهرة وانتقل إلى بريطانيا ليدشن رحلة استثنائية من النجاح والبراعة في عمليات نقل القلب توجتها الملكة إليزابيث الثانية بمنحه وسام فارس كما منحته لقب "سير". ويطلق الإعلام البريطاني عليه لقب "ملك القلوب".