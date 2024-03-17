تحطيم تمثال طبيب القلب العالمي مجدي يعقوب يثير غضبا في مصر (صور)

وبقي التمثال على أرض "السمبوزيوم"، حيثُ كان من المفترض أن يتم نقله إلى مركز جراحات القلب العالمي في أسوان، الذي أنشأه الطبيب مجدي يعقوب.

وتفاعل الكثيرون مع منشور دوس، حيثُ قالت إحدى المعلقات وتُدعى هبة فكري: "كده كتير، الفنان تعب واشتغل فيه من روحه وبتكلفته الشخصية ودي تكون النتيجه! علمت إنه منتظر انتقاله أمام مستشفى مجدي يعقوب لكن أن يؤول به الحال إلى الأرض، عار عليكم بجد، كل من تسبب بحدوث ذلك بعد الإشادة التي حظي بها العمل والفنان تكون دي النتيجة".

وشارك كثيرون المنشور الأصلي بعد أن أضافوا إليه تعليقات من عندهم، فهناك من وصف إبداع ناثان دوس بأنه "خط أحمر"، بينما أعرب آخرون عن خشيتهم من أن يكون وراء الحادث الغامض "دوافع طائفية".