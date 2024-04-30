ماذا كان يأكل البشر قبل ظهور الزراعة؟.. دراسة تجيب

وبحسب وكالة "رويترز"، أعاد العلماء هيكلة الممارسات الغذائية لإحدى هذه الثقافات من شمال أفريقيا، ومن المدهش أنهم وثقوا نظاما غذائيا يعتمد بشكل كبير على النباتات.

وفحص الباحثون البصمات الكيميائية الموجودة في عظام وأسنان جمعت من رفات سبعة أشخاص بالإضافة إلى أسنان منفصلة مختلفة يعود تاريخها إلى نحو 15 ألف سنة، عُثر عليها داخل كهف خارج قرية تافورالت في شمال شرق المغرب.

وأشار تحليل أشكال أو نظائر العناصر بما في ذلك الكربون والنيتروجين والزنك والكبريت والسترونتيوم الموجودة في هذه البقايا إلى نوع وكمية النباتات واللحوم التي كان يتناولها هؤلاء الأشخاص.

وعُثر في هذا الموقع على بقايا نباتات برية مختلفة صالحة للأكل منها الجوز الحلو والصنوبر والفستق والشوفان والبقوليات، والحيوانات الرئيسية التي كانوا يصطادونها، وفقا للعظام المكتشفة في الكهف، عبارة عن نوع يسمى الأغنام البربرية.

وقالت زينب مبتهج وهي طالبة دكتوراه في علم الآثار في معهد ماكس بلانك للأنثروبولوجيا التطورية في ألمانيا والمؤلف الرئيسي للدراسة التي نشرت أمس الاثنين في دورية نيتشر للبيئة والتطور، "إن المعتقد السائد هو أن النظام الغذائي للصيادين كان يتكون في المقام الأول من البروتينات الحيوانية، ومع ذلك فإن الأدلة التي عثر عليها داخل قرية تافورالت تظهر أن النباتات شكلت جزءا كبيرا من قائمة طعام الصيادين".