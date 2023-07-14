الأردن.. كاظم الساهر يدشن بصوته "مهرجان ليالي عمان"

أقام الفنان العراقي كاظم الساهر، مساء أمس الخميس، حفلًا غنائيًا في أولى فعاليات "مهرجان ليالي عمان"، الذي يقام في العاصمة الأردنية على مدار يومين.

وعلى مدى ساعتين ونصف، نوع الفنان كاظم الساهر في أغانيه التي قدمها مع فرقته الموسيقية المكونة من 55 عازفًا، بقيادة المايسترو حسن فالح، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم الجمعة.

واستهل الساهر حفله الغنائي، الذي أقيم في أرض المعارض على طريق مطار الملكة علياء الدولي، بأغنيته الشهيرة "أراضي خدودها"، قبل أن يقدم مجموعة من أبرز أغانيه المشهورة جماهيريًا من أرشيفه الكبير، مثل: "ليلى"، "مدرسة الحب"، "المستبدة"، "أحبيني"، "ابعد عني"، "أشهد"، "عبرت الشط"، و"اختاري".

وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا قدر بأكثر من ستة آلاف شخص، إذ بيعت تذاكر الحفل بالكامل قبل ساعات من موعده.

يشار إلى أن "مهرجان ليالي عمان" من المهرجانات الفنية السنوية البارزة التي تحتضنها العاصمة الأردنية، بتنظيم من شركة (entertainment 165).

ويحظى المهرجان الذي يهدف إلى ترويج المملكة سياحيًا، بحضور لافت من السياح العرب.