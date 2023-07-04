كاظم الساهر يفاجئ رحمة رياض خلال حفل في بيروت (فيديو)‎

وعبر النجم العراقي خلال حديثه على المسرح عن فخره واعتزازه بالنجاحات التي تحققها رحمة رياض، في الوقت الذي بدت على الأخيرة علامات الحماس من حديث القيصر قبل أن يفاجئها ويدعوها للصعود إلى المسرح ومشاركته الغناء، لتلبي دعوته مباشرة بكل حماسة وحب.

وبعد أن صعدت رحمة إلى المسرح، قالت مخاطبة الساهر: " طبعًا أنا مثلكم (في إشارة للجمهور) من محبيه وعشاقه ومعجبيه وحتى لو صرت سأبقى من معجبيه وهو قدوة لأي فنان شاب في الوطن العربي، أنا فخورة اليوم بأني أقف إلى جانبك على المسرح".

ولاقت دعوة القيصر لرحمة على المسرح تفاعلا كبيرا، إذ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق لحظة صعود رحمة رياض إلى المسرح ومشاركتها الغناء مع الساهر بأغنية "سلمتك بيد الله".