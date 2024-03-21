عمر القزابري.. الإمام المغربي الذي أسر قلوب المصليين

يشدّ المقرىء المغربي والإمام الشهير عمر القزابري آلاف المصلين المغاربة خلال شهر رمضان إلى مسجد الحسن الثاني، الجوهرة المعمارية الفريدة التي تتربع فوق مياه المحيط الأطلسي على الشاطئ الغربي لمدينة الدار البيضاء، لأداء صلاة العشاء والتراويح.

واستطاع القزابري (50 عاماً) أن يأسر قلوب المصلين بفضل عذوبة صوته وطريقة تلاوته للقرآن، حتى بات الكثير منهم يلقبونه بـ"نجم" صلاة التراويح في البلاد.

ويلجأ آلاف المصلين، من الرجال والنساء والأطفال، وبعضهم يتكبّد عناء السفر من مدن مجاورة، إلى هذا الصرح الديني في كل صلاة تراويح خلال الشهر الفضيل، حيث تمتلئ جنبات المسجد عن آخرها بالمصلين الباحثين عن الخشوع والطمأنينة.

ويتسع مسجد الحسن الثاني، أحد أكبر المساجد في العالم، لـ25 ألف مصلٍ، وبمقدور باحته الخارجية استيعاب ما يناهز 80 ألف مصلٍ.