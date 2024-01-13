"القمامة".. أغنية إيرانية تحطم الرقم القياسي بـ 30 مليون مشاهدة

وبإعادة نشر هذه الأغنية، كتب العديد من المستخدمين على شبكات التواصل الاجتماعي "سنبقى وسنستمر" و"سنستعيد إيران".

وقال الفنان شروين حاجي بور: "إنه تم استدعاؤه للمحكمة عدة مرات بسبب أغنية "من أجل" و"ربما كنت مخطئا" والتي نشرها خلال موجة الاحتجاجات ضد الحكومة الإيرانية بعد وفاة مهسا أميني في منتصف أيلول/سبتمبر 2022 على أيدي الشرطة بسبب عدم ارتدائها الحجاب في طهران.

وتم إصدار أغنية "من أجل" والتي أصبحت واحدة من أغاني الاحتجاجات التي عمت البلاد في إيران، قبل عام وشوهدت أكثر من 40 مليون مرة في يومين قبل إزالتها من إنستغرام.

وهذه الأغنية مستوحاة من كتابات وشعارات المتظاهرين ضد الحكومة الإيرانية وأسباب احتجاجهم واستيائهم.

من هو شروين حاجي بور

شروين حاجي بور من مواليد 10 مارس 1997، من أهالي مدينة "بابلسر" التابعة لمحافظة مازندران شمال إيران، هو مغنٍ وكاتب أغاني وملحن، وهو خريج كلية الاقتصاد في جامعة مازندران.

تدرب حاجي بور على دروس الموسيقى المختلفة منذ أن كان عمره 8 سنوات، واستطاع أن يقدم نفسه كمطرب من خلال مشاركته في الموسم الأول من برنامج العصر الجديد.

في غضون أيام قليلة بعد غناء الأغنية الاحتجاجية "من أجل..."، أصبح أحد أشهر شخصيات احتجاجات مهسا أميني في إيران، وصنفته مجلة تايم ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم لعام 2023.

حصل حاجي بور على جائزة جرامي لأفضل أغنية للتغيير الاجتماعي لعام 2023 عن أغنية "من أجل..." وأعلنت جيل بايدن، السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية، فوزها بهذه الجائزة في هذا الحفل بتكريم هذه الأغنية واستذكار مقتل مهسا أميني وحركة المرأة، الحياة، الحرية.

وردًا على فوزه بهذه الجائزة، نشر حاج بور صورة لنفسه على صفحته على إنستغرام وكتب: "لقد فزنا".