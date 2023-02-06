أغنية إيرانية عن الاحتجاجات تفوز بإحدى جوائز "جرامي 2023"

وقالت جيل بايدن خلال الحفل، إن لجنة خاصة بعد مراجعة أكثر من 130 ألف أغنية، اختارت أغنية "من أجل" للفوز بالجائزة للتأثير في التغييرات الاجتماعية.

ووصفت جيل بايدن أغنية "من أجل" بالملهمة وبأنها "صرخة قوية وشاعرية من أجل حرية المرأة وحقوقها".

وتناولت الأغنية احتجاجات الشعب الإيراني والمشاكل الاقتصادية والفجوة الطبقية والضغوط الاجتماعية والمشاكل البيئية لهذا البلد.

ولاقت الأغنية قبولًا واسعًا على الفور من قبل المتظاهرين، وأصبحت واحدة من أناشيد الاحتجاجات على مستوى إيران، وأداها عدد من المطربين الإيرانيين والأجانب بلغات مختلفة.