أغنية إيرانية عن الاحتجاجات تفوز بإحدى جوائز "جرامي 2023"
فازت أغنية المغني الإيراني المعتقل شروين حاجي بور بجائزة أفضل أغنية اجتماعية لعام 2023، والتي كانت تتعلق بالاحتجاجات الشعبية التي اندلعت بعد مقتل مهسا أميني على أيدي الشرطة في طهران منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي فارسي"، اليوم الإثنين، إن أغنية الشاب شروين حاجي بور من سكان محافظة مازندران شمال إيران، فازت كأفضل أغنية اجتماعية خلال حفل توزيع جوائز "جرامي 2023" بنسخته الـ 65، الذي أقيم في مدينة لوس أنجلوس أمس الأحد.
والأغنية حملت عنوان "من أجل" وجرى تداولها في 21 أيلول/ سبتمبر 2022، وشاهدها أكثر من 40 مليون شخص في غضون يومين، وبعد ذلك قامت السلطات الإيرانية بحذفها من حساب المغني شروين حاجي بور عبر "إنستغرام" بعد اعتقاله.
وحضرت جيل بايدن زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن حفل توزيع جوائز "جرامي 2023"، وقدمت الجائزة لأغنية "من أجل".
وقالت جيل بايدن خلال الحفل، إن لجنة خاصة بعد مراجعة أكثر من 130 ألف أغنية، اختارت أغنية "من أجل" للفوز بالجائزة للتأثير في التغييرات الاجتماعية.
ووصفت جيل بايدن أغنية "من أجل" بالملهمة وبأنها "صرخة قوية وشاعرية من أجل حرية المرأة وحقوقها".
وتناولت الأغنية احتجاجات الشعب الإيراني والمشاكل الاقتصادية والفجوة الطبقية والضغوط الاجتماعية والمشاكل البيئية لهذا البلد.
ولاقت الأغنية قبولًا واسعًا على الفور من قبل المتظاهرين، وأصبحت واحدة من أناشيد الاحتجاجات على مستوى إيران، وأداها عدد من المطربين الإيرانيين والأجانب بلغات مختلفة.