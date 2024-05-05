فحص الحمض النووي يفك لغز جريمة ارتكبت قبل 6 عقود

تمكنت أجهزة التحقيق المختصة، من فك لغز جريمة بشعة جرى ارتكابها بضواحي مدينة شيكاغو الأمريكية، في نوفمبر من العام 1966، واتهمت الشرطة حينها شخصا بريئا بارتكاب الواقعة.

وعقب 6 عقود من الجريمة، أظهر فحص الحمض النووي "DNA" مرتكب الجريمة الحقيقي، حيث تم العثور وقتها على "كارين سنايدر" ميتة عقب تعرضها لأكثر من 120 طعنة في منزلها.

وحينها اتهمت الشرطة زوجها "بول سنايدر"، بالتورط في الجريمة، لكنه أكد بأنه عاد إلى المنزل في وقت متأخر، واكتشف جثة زوجته.

وفي التفاصيل التي نقلتها شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، فإن الشرطة أعادت فتح القضية في عام 2022، حيث أرسلت أدلة من مكان الحادث للاختبار، بما في ذلك فستان الضحية الملطخ بالدماء، مشيرة إلى أنه تبين أنها غير مطابقة للحمض النووي للزوج.