"أكل لحم وجهه".. شاب يرتكب جريمة بشعة في أمريكا

في جريمة بشعة، أقدم شاب على "أكل وجه" آخر بعد دخوله معه في مشاجرة، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

ووفق صحيفة "الديلي ميل"، فقد أكل شاب أجزاء من وجه آخر بعد مشاجرة عنيفة في مدينة لاس فيغاس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وكانت الشرطة تلقت بلاغًا عن وقوع شجار بين رجلين أمام مبنى إحدى الشركات، وعند وصول رجال الأمن عثرت على أحدهما فاقدًا الوعي وينزف بشدة من رأسه، مع اختفاء أجزاء من وجهه، بينما كان المتهم بجواره، وقد غطت الدماء وأشلاء بشرية فمه وملابسه.

ورغم إسعاف المجني عليه، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، بعد إصاباته المروعة، إذ كان مصابًا بجروح كبيرة في رأسه، وأبلغ رجال الأمن قبل وفاته، أن المتهم هاجمه والتهم أذنيه ومقلة عينه وأجزاء من وجهه.

وبعد القبض على الجاني، البالغ 31 عامًا، ويحمل الجنسية التشيكية، تبيَّن أنه في حالة غير متزنه، وفقد الوعي أكثر من مرة أثناء احتجازه من قبل الشرطة، حيث أبلغ المحققين أنه كان مستيقظًا لخمسة أيام متتالية على الأقل.

ومن المقرر بدء محاكمة الجاني بعد خروجه من المستشفى، وتوجيه تهمة القتل العمد إليه.