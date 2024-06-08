بعد جريمة مماثلة.. مقتل سوري آخر في ريف دمشق

لقي سوري مصرعه نتيجة إطلاق نار من قبل شخص مجهول في مدينة جرمانا في ريف دمشق؛ إثر نزاع مروري على الطريق العام.

وتدخلت السلطات المحلية ونجحت في القبض على الجاني.

وتعد هذه الجريمة الثانية في سوريا خلال أقل من 24 ساعة، حيث أفاد المرصد السوري بمقتل امرأة على يد ابن عمها في بلدة الحميدية بريف طرطوس.