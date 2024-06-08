بعد جريمة مماثلة.. مقتل سوري آخر في ريف دمشق
لقي سوري مصرعه نتيجة إطلاق نار من قبل شخص مجهول في مدينة جرمانا في ريف دمشق؛ إثر نزاع مروري على الطريق العام.
وتدخلت السلطات المحلية ونجحت في القبض على الجاني.
وتعد هذه الجريمة الثانية في سوريا خلال أقل من 24 ساعة، حيث أفاد المرصد السوري بمقتل امرأة على يد ابن عمها في بلدة الحميدية بريف طرطوس.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، تم توثيق وقوع 146 جريمة قتل عمد منذ بداية العام 2024، نتج بعضها عن العنف الأسري أو بدوافع السرقة، بينما لا تزال أسباب ودوافع بعضها الآخر مجهولة.
وبلغ عدد ضحايا هذه الجرائم 158 شخصًا، ومن ضمنهم سبعة أطفال، و25 فتاة، و 126 شابًّا.