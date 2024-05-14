سلطنة عمان.. مقتل مواطن أمام أبنائه في الخابورة
كشفت وسائل إعلام محلية في سلطنة عمان، عن وقوع جريمة قتل مواطن في ولاية الخابورة، في أثناء عودته إلى منزله بصحبة أبنائه من المدرسة، أمس الاثنين.
ولم يصدر بعد أي بيان رسمي من الجهات الرسمية بشأن واقعة القتل، التي تم تداولها على نطاق واسع.
ووفق متابعين، فإن المجني عليه يدعى خالد بن علي بن محمد البلوشي، وهو من خوررسل في الخابورة، وقتل أمام منزله.
وقالوا في معلومات متداولة، إن المجني عليه تلقى 3 طلقات إحداها في الرأس واثنتان في البطن، أمام أعين أبنائه، بعد أن أحضرهم من المدرسة، حيث أنزله الجناة من السيارة وقتلوه.
ولم تتضح بعد هوية الجاني، فيما لفت متابعون إلى أنه قريب للمجني عليه، بينما نفى آخرون ذلك.
واكتفى حساب "أخبار الخابورة" بنعي الضحية خالد بن علي البلوشي، دون أن يتطرق إلى تفاصيل الجريمة.