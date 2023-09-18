زلزال الحوز وفيضانات درنة.. هل هناك علاقة بين الكارثتين؟

رسمت مواقع وحسابات على منصات التواصل الاجتماعي سيناريوهات عدة وروت حكايات ربطت بين آخر الكوارث الطبيعية التي شهدها العالم وكانت في بلدين عربيين متجاورين، هما المغرب وليبيا.

لكن خبير البيئة والمناخ رشيد فاسح نفى ما تناقله بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن العلاقة بين الزلازل والظواهر السطحية المناخية، في إشارة إلى الكوارث التي ضربت المغرب وليبيا في الوقت عينه تقريبا.

ظواهر سطحية

وعلل فاسح ذلك بأن "الزلازل كظواهر طبيعية تنتج عن حركية الصفائح التكتونية الباطنية على مستوى الفوالق الأرضية، بينما الفيضانات هي ظواهر سطحية تنتج عن مجموعة من العوامل المناخية"، وقال "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون بين الظاهرتين أي علاقة تذكر".

ونقل موقع "هسبريس" المغربي عن الخبير قوله إن "الأعاصير المتوسطية تنتج عن التقاء التيارات الهوائية الباردة مع نظيرتها الساخنة، وليس عن الهزات الأرضية التي تحدثها الزلازل أيا كانت قوتها".