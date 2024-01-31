19 قتيلاً في اصطدام بين حافلة وشاحنة في المكسيك

قضى 19 شخصاً وأصيب 22 آخرون الثلاثاء في اصطدام بين حافلة للركاب وشاحنة لنقل البضائع في ولاية "سينالوا" في شمال غرب المكسيك، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.

ووقع الاصطدام الذي أدى احتراق الحافلة والشاحنة بالكامل في منطقة "إيلوتا" التي تعد مقصداً سياحياً للكنديين والأمريكيين.

وقالت ساره كينيونيز المدّعية العامة في ولاية "سينالوا": "أحصينا 19 جثة. سيستغرق التعرّف إليها بعض الوقت، نظراً إلى أنها متفحّمة".

وأضافت: "كلما توفرت لدينا بيانات للأشخاص المتوفين، سنشاركها وكذلك الأمر بالنسبة لبيانات الأشخاص (...) الذين قضوا في المستشفيات".