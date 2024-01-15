المكسيك.. مقتل 752 قاصرًا في 2023

قتل 752 قاصرًا، منهم 15 فتاة، في المكسيك العام الماضي، بحسب تقرير متخصص.

ونقل موقع "إنفوباي" الإخباري، عن منظمة الأمن وحماية المواطن "SSPC" قولها إن 75% من جرائم قتل القصر هي بواسطة جماعات الجريمة المنظمة، وبمعدل مراهقين يوميًّا.

وبحسب المنظمة، شهدت المكسيك في السنوات الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في عمليات تجنيد القُصّر في الأعمال الإجرامية وكثرت العصابات والابتزاز والخطف والقتل والسرقة.

وأفادت بأن هناك ما لا يقل عن 30 ألف فتى وفتاة تم تجنيدهم من قبل جماعات الجريمة المنظمة في المكسيك.

وأضافت أن جماعات الجريمة المنظمة تنظر إلى الأطفال والمراهقين كمورد بشري يمكن التلاعب به، ومنخفض التكلفة ولا يؤثر غيابه عن النشاط الإجرامي على العملية أو الهيكل الإجرامي.

وأشارت إلى أن عوامل الخطر التي تدفع الأطفال والمراهقين إلى التورط في الجريمة المنظمة، هي تدني احترام الذات، والعنف الأسري، وقلة العمل والفرص، وتعاطي المخدرات، والتسرب من المدارس، والعنف بين الجنسين، وتطبيع العنف في بيئاتهم.

ولفتت المنظمة إلى تزايد انتهاكات حقوق الإنسان للقُصّر. إذ إن هناك أكثر من 80 منظمة مدنية وثقت، بناءً على بيانات رسمية، مقتل 2.095 من أصحاب الحقوق الذين تقل أعمارهم عن 17 عامًا بين كانون الثاني/ يناير وتشرين الثاني/ نوفمبر 2023.