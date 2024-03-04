"الرماد".. الخيانة الزوجية في فيلم تركي لا يخلو من الافتعال

ما الذي يجعل زوجة جميلة وثرية تعيش حياة الرفاهية والوجاهة الاجتماعية تقدم على فعل الخيانة الزوجية، رغم أنها متزوجة من شخص ناجح ووسيم؟ شكلّ هذا التساؤل هاجسا في رواية " آنا كارنينا" ذات الشهرة العالمية للأديب العالمي ليو تولستوى. ويعيد الفيلم التركي "الرماد" الذي طرحته شبكة "نتفليكس" أخيرا علامة الاستفهام نفسها، ولكن بالطبع من منظور عصري يلائم حداثة القرن الحادي والعشرين.

الرواية التي صدرت طبعتها الأولى منذ ما يقرب من 150 عاما تتم الإشارة إليها مرتين ضمن أحداث الفيلم، وكأننا بإزاء إعلان صريح من صناع العمل أنهم يقدمون "النسخة التركية" من قصة الكونتيسة الثرية " آنا" التي تورطت في علاقة غرامية مع الكونت "فرونسكي" وانتهى بها المطاف إلى الانتحار بإلقاء نفسها أمام القطار.

وتجسد النجمة التركية "فوندا إيريغيت" شخصية "غوكتشيه"، زوجة رجل أعمال يعمل في مجال النشر اعتاد أن يعطي زوجته مسودات الروايات التي تصل مؤسسته لتقرأها أولا بأول وتمنحه رأيها، معللا ذلك بأنه "يثق بحدسها". وتنبهر الزوجة بمسودة رواية غير مألوفة تجمع العشق والدم في معادلة مشوقة تحمل اسم "الرماد" وتلتقط إشارات في النص تشير إلى أماكن وشخصيات بعينها في حي "بلاط" بمدينة إسطنبول.