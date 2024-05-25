"رفعت عيني للسماء" أول فيلم مصري يفوز بجائزة "العين الذهبية" في مهرجان كان

فاز الفيلم المصري "رفعت عيني للسماء" يوم الجمعة، بجائزة "العين الذهبية" لأفضل فيلم تسجيلي في مهرجان كان السينمائي بدورته الـ77 ليصبح بذلك أول فيلم مصري يحصد هذه الجائزة، وفق ما ذكرت "رويترز".

وحصل الفيلم على الجائزة مناصفة مع فيلم (إرنست كول، لوست اند فوند) إخراج راؤول بيك من هايتي والذي يتتبع مسيرة المصور الجنوب أفريقي إرنست كول.