من هي ماريا بحراوي بطلة أول فيلم سعودي في مهرجان كان؟
خطفت ماريا بحراوي، الفتاة السعودية وبطلة فيلم "نورة" الذي يعد أول فيلم يمثل المملكة رسمياً في مهرجان كان السينمائي، الأنظار بالنجومية التي حققتها في أول ظهور فني لها.
الشابة القادمة من مقاعد الدراسة الثانوية، لم تكن معروفة قبل مشاركتها الفنية الأولى في الفيلم الذي حقق نجاحا لافتا وجوائز مهمة، بجانب الشهرة التي جلبها لبحراوي.
وتبلغ بحراوي من العمر 17 عاماً، وقد تخرجت حديثاً من مدرستها الثانوية، فيما تتجه التوقعات بأن تختار تخصصا فنيا في دراستها الجامعية.
وكانت علاقة بحراوي وموهبتها الفنية لا تتعدى محيط العائلة والمدرسة، قبل أن يختارها المخرج السعودي توفيق الزايدي لبطولة فيلمه مع نجوم سعوديين كبار، بينهم عبد الله السدحان ويعقوب الفرحان.
وتنتظر ابنة مدينة جدة الساحلية، عروض تمثيل على التلفزيون والمسرح لتنوع تجربتها الفنية بعد أن دخلت عالم الفن من باب السينما.
وتدور أحداث فيلم "نورة" في قرية العلا في تسعينيات القرن الماضي، حيث يصل "نادر" المعلم الجديد إلى القرية النائية ويلتقي بـ"نورة" الشابة الشجاعة التي تلهمه وتوقظ موهبته وشغفه بالفن.
وشارك فيلم "نورة" في مسابقة "نظرة ما" التي تعدّ ثاني مسابقات مهرجان كان السينمائي أهميةً بعد مسابقته الرئيسية.
وعُرِضَ الفيلم للمرة الأولى خلال فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي في ديسمبر/كانون الثاني 2023، وفاز بجائزة أفضل فيلم سعودي، كما حصل سيناريو الفيلم على جائزة مسابقة ضوء للأفلام التي تنظمها هيئة الأفلام السعودية، في سبتمبر/أيلول 2019.