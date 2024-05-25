من هي ماريا بحراوي بطلة أول فيلم سعودي في مهرجان كان؟

خطفت ماريا بحراوي، الفتاة السعودية وبطلة فيلم "نورة" الذي يعد أول فيلم يمثل المملكة رسمياً في مهرجان كان السينمائي، الأنظار بالنجومية التي حققتها في أول ظهور فني لها.

الشابة القادمة من مقاعد الدراسة الثانوية، لم تكن معروفة قبل مشاركتها الفنية الأولى في الفيلم الذي حقق نجاحا لافتا وجوائز مهمة، بجانب الشهرة التي جلبها لبحراوي.