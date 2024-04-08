الحوار الذي تسبب بإحالة نجوم مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" للنيابة العامة
أغضب مشهد في مسلسل "زوجة واحدة لاتكفي"، كثيرًا من المشاهدين في الكويت، قبل أن تتدخل وزارة الإعلام وتحيل نجومه للنيابة العامة بتهمة "إساءة إلى قيم وأخلاق المجتمع الكويتي".
وتضمن المشهد حوارًا من الفنانة المصرية أيتن عامر، مع ممرض كان يعالج زوجها الذي يلعب دوره مواطنها ماجد المصري، وبدت غاضبة في الحوار لعدم قدرة الزوج على أداء واجباته الزوجية في تلك الليلة.
والمشهد واحد من عدة مشاهد أخرى واجهت انتقادات مماثلة، وانتهت بتداعيات على المشاركين في المسلسل، فبجانب إحالتهم للنيابة العامة، تم منع كل من شارك فيه من تقديم أعمال فنية داخل الكويت.
فعلى سبيل المثال، ألغي عرض مسرحية "في زين الزمان" المقرر في عيد الفطر المقبل، لمشاركة الفنانة هدى حسين والكاتبة هبة مشاري الحمادة فيها.
ووصف الناقد الفني الكويتي، مفرح الشمري، المشهد بأنه "حوار بذيء.. لغة سخيفة.. حوار لا يقال، ما أعرف كيف الممثلين الموجودين في هذا العمل رضوا فيه، قمة البذاءة".
وعرضت قناة "إم بي سي" على قنواتها التلفزيونية ومنصتها "شاهد" المسلسل منذ بدء شهر رمضان، وهو من بطولة نجوم كويتيين ومصريين، بينهم هدى حسين، وماجد المصري، وأيتن عامر، ونور الغندور، ولولوة الملا، وتأليف هبة مشاري حمادة، وإخراج علي العلي.
وشهدت حلقات المسلسل الذي تدور أحداثه في الكويت، ويتناول الخيانة الزوجية وعلاقات اجتماعية متنوعة، انتقادات متواصلة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يصفه بعض الكويتيين بعبارات من قبيل "قمة الانحطاط، سوالف وألفاظ قذرة"، بينما يقول آخرون إن كثيرًا من المشاهد لا تراعي عادات وتقاليد المجتمع.