الحوار الذي تسبب بإحالة نجوم مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" للنيابة العامة

أغضب مشهد في مسلسل "زوجة واحدة لاتكفي"، كثيرًا من المشاهدين في الكويت، قبل أن تتدخل وزارة الإعلام وتحيل نجومه للنيابة العامة بتهمة "إساءة إلى قيم وأخلاق المجتمع الكويتي".

وتضمن المشهد حوارًا من الفنانة المصرية أيتن عامر، مع ممرض كان يعالج زوجها الذي يلعب دوره مواطنها ماجد المصري، وبدت غاضبة في الحوار لعدم قدرة الزوج على أداء واجباته الزوجية في تلك الليلة.

والمشهد واحد من عدة مشاهد أخرى واجهت انتقادات مماثلة، وانتهت بتداعيات على المشاركين في المسلسل، فبجانب إحالتهم للنيابة العامة، تم منع كل من شارك فيه من تقديم أعمال فنية داخل الكويت.

فعلى سبيل المثال، ألغي عرض مسرحية "في زين الزمان" المقرر في عيد الفطر المقبل، لمشاركة الفنانة هدى حسين والكاتبة هبة مشاري الحمادة فيها.