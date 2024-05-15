ماذا يحضر مهرجان كان السينمائي للمدينة الفرنسية الساحلية؟ (صور)

اختيرت مدينة "كان" الفرنسية، بطلة للسياحة العالمية في حفل توزيع جوائز السفر العالمية لمدة عامين، وبطلة أوروبا لمدة 4 سنوات؛ لأنها تخضع للاختبار المستمر وفي المنافسة مع أكبر الوجهات العالمية. وبالتالي فإن مهرجان "كان" السينمائي لا يمثل واجهة للمدينة كان فقط، ولكن أيضًا لفرنسا.

وكان مهرجان "كان" السينمائي نقطة جذب رئيسة للمدينة منذ 77 عامًا، وإذا كانت مدينة كان هي ثاني أشهر مدينة فرنسية في العالم بعد باريس، فإن ذلك يعود جزئيًا إلى المهرجان.