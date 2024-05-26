روتانا تتهم شيرين عبد الوهاب بـ"التشهير"
تقدمت شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات عبر ممثلها القانوني بالقاهرة ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة "الشيخ زايد" بمحافظة الجيزة، اتهمت فيه الفنانة شيرين عبد الوهاب بممارسة "التشهير" ضدها.
وجاء في البلاغ، أن الفنانة شيرين عبد الوهاب أضرّت الشركة لإخلالها ببنود العقد المبرم بينهما، منذ عام 2019، والمقرر فيه تسليمها 20 أغنية للشركة مقابل الحصول على 36 مليون جنيه، لكنها سلمت 3 أغان فقط وحصلت على مبلغ 25 مليون جنيه.
وأوضحت "روتانا" في بلاغها، أن شيرين عبد الوهاب هاتفت أحد مسؤولي الشركة وأعطته أغنية رابعة بكامل إرادتها، ثم زعمت بسرقة الشركة للأغنية تشهيرًا بالشركة، بحسب ما ورد في نص بلاغ الشركة.
وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
وأعلنت شيرين عبد الوهاب، الإثنين الماضي، أنها رفعت دعوى قضائية ضد شركة "روتانا" بسبب أغنية "الدهب". وقالت في بيان لها، أنها لجأت للنائب العام للحصول على حقوقها المهدرة من جانب بعض العاملين في الشركة.
وجاء في عريضة الدعوى، أن البلاغ "يهدف لوقف التعدي الصارخ الواقع على حقوقها الفنية من قيام المشكو في حقهم بنشر وبث وطرح أغنية الدهب على مواقع شركة روتانا، والتربح من ذلك العمل غير المشروع، وتلتمس التحقيق في تلك الواقعة وتقديم المشكو في حقهم للمحاكمة الجنائية العاجلة".
تصريحات محامي شيرين
وكان المستشار القانوني ياسر قنطوش، محامي الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، كشف تطورات أزمتها مع شركة "روتانا"، مشيرا إلى أنها فوجئت برفع دعوى قضية من جانب الشركة ضدها؛ ما اضطرها إلى الخروج على الملأ وكشف ما تتعرض له من مشكلات.
وأوضح محامي الفنانة المصرية، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن القضية المقامة ضد موكلته تتعلق برغبة الشركة في استمرار التعاقد معها، رغم انتهاء العقد أو دفع الشرط الجزائي من جانب شيرين عبد الوهاب باعتبارها خالفت بنود العقد وأنهته قبل موعده، وهو ما لم يحدث، على حد تعبيره.
وأشار إلى أن شيرين تحترم العقود والتعهدات القانونية، وقامت بالفعل بسداد مبلغ 8 ملايين جنيه لشركة "روتانا" وكانت تظن أن الخلافات بينهما انتهت عند هذا الحد، لكنها فوجئت بالقضية الجديدة، مؤكدا أنه سيقوم بالعديد من الإجراءات القانونية للرد على ما حدث.
وتابع: "يبدو أن هناك من يضمر سوء النية للفنانة داخل الشركة، ويريد أن يعيق مسيرتها من خلال افتعال المشكلات".
وكانت شيرين عبد الوهاب أرجعت سبب بكائها في حفلها الأخير بالكويت، إلى تأخر طرح أعمالها لدى روتانا، موضحة في بيان صحفي، أن الخلافات عادت بينها وبين الشركة، وأنه سيكون هناك تحرك للنزاع مجددًا، بعد تأخر طرح أغانٍ انتهت من تسجيلها منذ فترة طويلة.
واشتكت شيرين، في تصريحات تلفزيونية، من تأخر طرح عدد من الأغاني التي انتهت من تسجيلها لدى الشركة قائلة: "هناك ثلاث أغانٍ جاهزين، وبعدهم بشوية فيه ثلاث أغانٍ للصيف، مش عارفه روتانا هتنزلهم إمتى، مش عارفة هما موقفين الدنيا ليه؟".