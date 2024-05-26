روتانا تتهم شيرين عبد الوهاب بـ"التشهير"

تقدمت شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات عبر ممثلها القانوني بالقاهرة ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة "الشيخ زايد" بمحافظة الجيزة، اتهمت فيه الفنانة شيرين عبد الوهاب بممارسة "التشهير" ضدها.

وجاء في البلاغ، أن الفنانة شيرين عبد الوهاب أضرّت الشركة لإخلالها ببنود العقد المبرم بينهما، منذ عام 2019، والمقرر فيه تسليمها 20 أغنية للشركة مقابل الحصول على 36 مليون جنيه، لكنها سلمت 3 أغان فقط وحصلت على مبلغ 25 مليون جنيه.

وأوضحت "روتانا" في بلاغها، أن شيرين عبد الوهاب هاتفت أحد مسؤولي الشركة وأعطته أغنية رابعة بكامل إرادتها، ثم زعمت بسرقة الشركة للأغنية تشهيرًا بالشركة، بحسب ما ورد في نص بلاغ الشركة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وأعلنت شيرين عبد الوهاب، الإثنين الماضي، أنها رفعت دعوى قضائية ضد شركة "روتانا" بسبب أغنية "الدهب". وقالت في بيان لها، أنها لجأت للنائب العام للحصول على حقوقها المهدرة من جانب بعض العاملين في الشركة.

وجاء في عريضة الدعوى، أن البلاغ "يهدف لوقف التعدي الصارخ الواقع على حقوقها الفنية من قيام المشكو في حقهم بنشر وبث وطرح أغنية الدهب على مواقع شركة روتانا، والتربح من ذلك العمل غير المشروع، وتلتمس التحقيق في تلك الواقعة وتقديم المشكو في حقهم للمحاكمة الجنائية العاجلة".