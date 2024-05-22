تغريم شيرين عبدالوهاب في قضية سب وقذف

رفضت المحكمة الاستئناف المقدَّم من الفنانة شيرين عبدالوهاب على الحكم الصادر بتغريمها بمبلغ 5 آلاف جنيه، في قضية التعدي بالسب والقذف والتشهير على منتج فني.

كما قضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، المنعقدة بمحكمة جنوب الجيزة المصرية، برفض الدعوى المدنية، وعدم جواز نظرها وإحالتها إلى المحكمة الكلية.

وأيدت المحكمة حكمًا سابقًا صدر، في 9 مارس من العام الجاري بإدانة وتغريم الفنانة المصرية بهذا المبلغ في القضية المرفوعة ضدها من قِبل المنتج محمد الشاعر، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.