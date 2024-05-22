تغريم شيرين عبدالوهاب في قضية سب وقذف
رفضت المحكمة الاستئناف المقدَّم من الفنانة شيرين عبدالوهاب على الحكم الصادر بتغريمها بمبلغ 5 آلاف جنيه، في قضية التعدي بالسب والقذف والتشهير على منتج فني.
كما قضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، المنعقدة بمحكمة جنوب الجيزة المصرية، برفض الدعوى المدنية، وعدم جواز نظرها وإحالتها إلى المحكمة الكلية.
وأيدت المحكمة حكمًا سابقًا صدر، في 9 مارس من العام الجاري بإدانة وتغريم الفنانة المصرية بهذا المبلغ في القضية المرفوعة ضدها من قِبل المنتج محمد الشاعر، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
وجاء في حيثيات الحكم الأخير أن المحكمة استندت في قرارها إلى شهادة المجني عليه، وتقارير الفحص الفني المعد من المختصين في وزارة الداخلية، وتقرير جهاز الأمن السيبراني، وتحريات المباحث الجنائية.
وبدأت القضية، العام الماضي، حين تلقت إدارة مباحث مكافحة جرائم التكنولوجيا والإنترنت بلاغًا من المنتج محمد الشاعر يتهم فيه شيرين عبدالوهاب بالتعدي عليه بالسب والقذف والتشهير دون وجه حق، خلال مؤتمر صحفي مصور ومنشور على مواقع التواصل الاجتماعي، وقيام آخرين بسبه وقذفه عبر رسائل باستخدام موقع "إنستجرام" عقب انتشار ذلك الفيديو.