لكل عقْد من حياتك.. إليك الروتين الصباحي الأمثل للعناية بالبشرة
يعد الحفاظ على روتين صباحي قوي للعناية بالبشرة أمرًا مهمًا للحصول على بشرة صحية والحفاظ عليها. ومع تقدمنا في السن، تتطور احتياجات بشرتنا؛ ما يستلزم إجراء تعديلات في نظام العناية بالبشرة لمواجهة الظروف والتحديات المتغيرة.
وبحسب تقرير لموقع "huffpost" المتخصص، فإن الروتين الصباحي الجيد التنظيم لا يحمي البشرة من الملوثات البيئية والأشعة فوق البنفسجية الضارة فحسب، بل يضع أيضًا الأساس لصحة البشرة على المدى الطويل. وقد قدم التقرير دليلًا تفصيليًا لروتين العناية بالبشرة الصباحي، مع نصائح الخبراء المصممة خصوصا لكل فئة عمرية.
في العشرينيات من العمر: الوقاية والحماية
في العشرينيات من العمر، يكون الهدف الأساسي هو منع الضرر المستقبلي مع الحفاظ على حيوية الجلد الطبيعية. لذا، تعد هذه الفترة مثالية لتأسيس عادات متسقة للعناية بالبشرة والتي ستفيد على المدى الطويل.
توصيات الخبراء:
المنظف: ينصح باختيار منظف لطيف لمعالجة أي حب شباب أو حساسية جلدية باقية من مرحلة المراهقة.
مصل مضاد للأكسدة: يشتمل على مصل مضاد للأكسدة للحماية من الأضرار البيئية.
المرطب: اختيار مرطب خفيف الوزن ومناسب لنوع البشرة.
الواقي من الشمس: وضع واق من الشمس مع عامل حماية (SPF) عال يوميًا؛ إذ إن أضرار أشعة الشمس تتراكم مع مرور الوقت وتعد عاملاً رئيساً في الشيخوخة وسرطان الجلد.
في الثلاثينيات من العمر: معالجة العلامات المبكرة للشيخوخة
مع دخول الثلاثينيات من العمر، قد تبدأ الخطوط الدقيقة بالظهور، مع انخفاض الترطيب، والعلامات الدقيقة لأضرار أشعة الشمس. لذا، يعد دمج المنتجات المضادة للشيخوخة والحفاظ على الحماية المضادة للأكسدة أمرًا مهمًا.
توصيات الخبراء:
المنظف: يبقى المنظف اللطيف مهمًا، خاصة عند التعامل مع حب الشباب المستمر أو الوردية.
المصل: إضافة مصل فيتامين سي لمكافحة البهتان وتفاوت لون البشرة.
المرطب: اختيار مرطب يحتوي على حمض الهيالورونيك.
كريم العين: البدء باستخدام كريم العين الذي يحتوي على الريتينول أو الببتيدات أو الكافيين لمعالجة العلامات المبكرة للشيخوخة حول العينين.
واقي الشمس: يبقى الاستخدام المستمر لواقي الشمس أمرًا بالغ الأهمية.
في الأربعينيات من العمر: الترطيب ودعم الكولاجين
في الأربعينيات من العمر، قد يبدأ الجلد في إظهار علامات الشيخوخة الأكثر وضوحًا مثل التجاعيد العميقة وفقدان المرونة. لذا، يصبح تعزيز الترطيب ودعم إنتاج الكولاجين من الأهداف الرئيسة.
توصيات الخبراء:
المنظف: استخدام منظف مرطب للحفاظ على حاجز رطوبة البشرة.
المصل: يحتوي على مصل الببتيد لدعم إنتاج الكولاجين.
المرطب: اختيار مرطب غني بالسيراميد لتعزيز حاجز البشرة.
واقي الشمس: الاستمرار باستخدام واقي شمس ذي عامل حماية (SPF) عال للحماية من أضرار أشعة الشمس.
في الخمسينيات من العمر: مكافحة الجفاف وفقدان الحجم
خلال الخمسينيات من العمر، يمكن أن تؤثر التغيرات الهرمونية بشكل كبير على الجلد؛ ما يؤدي إلى زيادة الجفاف وفقدان الحجم. لذا، يصبح من المهم التركيز على الترطيب المكثف وترميم البشرة.
توصيات الخبراء:
المنظف: اختيار منظف كريمي ومرطب.
المصل: يشتمل على مصل النياسيناميد لتحسين المرونة واللون.
المرطب: استخدام مرطب غني ومطر لمكافحة الجفاف.
واقي الشمس: المحافظة على الاستخدام اليومي لواقي شمس ذي عامل حماية (SPF) عال.
في الستينيات من العمر: ترطيب وحماية معززة
يعد ترقق الجلد وزيادة الحساسية أمرًا شائعًا في الستينيات من العمر. لذا، فإن التركيز على التقشير اللطيف والترطيب والحماية أمر بالغ الأهمية.
توصيات الخبراء:
المنظف: استخدام منظف لطيف ومرطب.
المقشر: استخدام مقشر خفيف من حمض ألفا هيدروكسي (AHA) لتعزيز إنتاج الكولاجين.
المرطب: اختيار مرطب سميك ومغذي.
واقي الشمس: الاستمرار باستخدام واقي الشمس ذي عامل الحماية العالي (SPF).
في السبعينيات وما بعدها: معالجة الحساسية والجفاف
في السبعينيات والثمانينيات من العمر، قد تصبح البشرة أكثر حساسية وعرضة للجفاف والكدمات. لذا، من المهم إعطاء الأولوية للمنتجات التي ترطب وتحمي.
توصيات الخبراء:
المنظف: استخدام منظف لطيف ومرطب.
المرطب: اختيار مرطب عميق الترطيب، مع إضافة منتج مرطب للمناطق المعرضة للجفاف.
كريم العين: استخدام كريم لطيف ومرطب للعين.
واقي الشمس: يبقى الاستخدام المستمر لواقي الشمس أمرًا بالغ الأهمية.
وبهذا، من خلال تخصيص روتين العناية بالبشرة الصباحي ليناسب الاحتياجات العمرية، يمكنك حماية البشرة وتغذيتها والحفاظ على صحتها ومظهرها بشكل فعال طوال الحياة.