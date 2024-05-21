لكل عقْد من حياتك.. إليك الروتين الصباحي الأمثل للعناية بالبشرة

يعد الحفاظ على روتين صباحي قوي للعناية بالبشرة أمرًا مهمًا للحصول على بشرة صحية والحفاظ عليها. ومع تقدمنا في السن، تتطور احتياجات بشرتنا؛ ما يستلزم إجراء تعديلات في نظام العناية بالبشرة لمواجهة الظروف والتحديات المتغيرة.

وبحسب تقرير لموقع "huffpost" المتخصص، فإن الروتين الصباحي الجيد التنظيم لا يحمي البشرة من الملوثات البيئية والأشعة فوق البنفسجية الضارة فحسب، بل يضع أيضًا الأساس لصحة البشرة على المدى الطويل. وقد قدم التقرير دليلًا تفصيليًا لروتين العناية بالبشرة الصباحي، مع نصائح الخبراء المصممة خصوصا لكل فئة عمرية.

في العشرينيات من العمر: الوقاية والحماية

في العشرينيات من العمر، يكون الهدف الأساسي هو منع الضرر المستقبلي مع الحفاظ على حيوية الجلد الطبيعية. لذا، تعد هذه الفترة مثالية لتأسيس عادات متسقة للعناية بالبشرة والتي ستفيد على المدى الطويل.

توصيات الخبراء:

المنظف: ينصح باختيار منظف لطيف لمعالجة أي حب شباب أو حساسية جلدية باقية من مرحلة المراهقة.

مصل مضاد للأكسدة: يشتمل على مصل مضاد للأكسدة للحماية من الأضرار البيئية.

المرطب: اختيار مرطب خفيف الوزن ومناسب لنوع البشرة.

الواقي من الشمس: وضع واق من الشمس مع عامل حماية (SPF) عال يوميًا؛ إذ إن أضرار أشعة الشمس تتراكم مع مرور الوقت وتعد عاملاً رئيساً في الشيخوخة وسرطان الجلد.