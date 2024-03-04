لماذا أصبحت المتاجر تقلّص خيارات المنتجات لديها؟

قال موقع "أكسيوس" الأمريكي إن المتاجر حاليًّا تقوم بتقليص خيارات المنتجات من العلامات التجارية وتركز على عرض البضائع الأكثر مبيعًا ورواجًا لتعزيز أرباحها.

وأضاف الموقع أن هذا التوجه من شأنه أن يقلل ضغط التسوق على المستهلكين وزيادة المبيعات، وأشار إلى أن العلامات التجارية بصدد خفض تشكيلاتها من العناصر غير المربحة وإفساح المجال أمام العناصر "الجديدة".

وأوضح مسؤولون في شركة "هاسبرو" لتصنيع الألعاب أن الشركة ألغت نحو نصف منتجات العلامة التجارية كجزء من فلسفة "أقل وأكبر وأفضل".

فيما قال الرئيس التنفيذي لشركة "دولار جنرال"، تود فاسوس، في ديسمبر الماضي إن الشركة تقوم بتقليص الخيارات المتاحة لمنتجات، مثل: المايونيز، مشيرًا إلى أن "المستهلك لن يعرف الفرق" وأن ذلك "سيجعل من السهل اختيار علبة المايونيز عن الرف".

ووفقًا لـ "أكسيوس"، فقد أوقفت شركات تصنيع السيارات استخدام المركبات وخيارات الألوان المحدودة في السنوات الأخيرة.

وأفاد نيل سوندرز، المدير التنفيذي لشركة الاستشارات "جلوبال دلتا" للموقع "بأن الضغوط الاقتصادية والتضخم جزءٌ من سبب قيام العلامات التجارية بتخفيض مجموعاتها المتنوعة"، مشيرًا إلى انخفاض المجموعات، وأن تجار التجزئة يحاولون أن يكونوا أكثر كفاءة".