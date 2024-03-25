هنادي مهنا لـ"إرم نيوز": حلمت بالعمل مع الفخراني.. ولم أدخل الفن بالواسطة
تشارك الفنانة المصرية هنادي مهنا بدور فتاة شعبية في مسلسل "عتبات البهجة"، الذي يعود به الفنان يحيى الفخراني إلى الدراما بعد غياب.
وفتحت هنادي مهنا قلبها في حوار خاص لـ "إرم نيوز"، كشفت خلاله عن كواليس تعاونها مع الفخراني، وكيفية تحضيرها للشخصية التي وصفتها بـ "الصعبة".
حدثينا عن شخصية فلة التي تجسدينها في "عتبات البهجة"؟
هي فتاة بسيطة تحلم بأن تعيش الحياة التي تراها على مواقع التواصل الاجتماعي، كذلك ترغب في مساعدة شقيقتها، وتتزوج من الشخص التي تحبه، وهذه شخصية موجودة بشكل كبير في المجتمع، وجميعنا تقابل مع مثل هذه الشخصية في عصر السوشيال ميديا.
شخصية مختلفة إلى حد كبير عما قدمته من قبل.. كيف كان شعورك؟
بالطبع الشخصية مختلفة للغاية، ولكنني مستمتعة بتجسيدها، فهي مختلفة عن الفتاة التي تظهر بمساحيق التجميل وترتدي الماركات العالمية، وتحضيري لها كان ممتعا أيضا وجعلني أنتبه لأشخاص لم أكن أنتبه إليهم في الماضي، وما لا يعرفه الجمهور هو أن المخرج خيرني بين شخصيتين وهما جميلة وفلة، لكنني اخترت فلة لأنني أعجبت بها للغاية.
من وجهة نظرك ما أهم رسالة يقدمها المسلسل؟
المسلسل يناقش الفجوة بين الأجيال، فجيل الكبار لا يرضون عن جيلنا، وجيلنا لا يرضى عن الجيل الجديد وهكذا، ولا يفكر الجميع في أن كل جيل له طبيعته التي يجب أن نحترمها، خاصة مع دخول الانترنت، حيث أصبح الأطفال قادرون على الحصول على أي معلومة في دقيقة، وهذا لم يكن متاحا في السابق.
وماذا عن تعاونك مع الفنان يحيى الفخراني والمخرج مجدي أبو عميرة؟
سعيدة جدا جدا بالعمل مع الدكتور يحيى الفخراني، فهذا كان أحد أحلامي حينما دخلت مجال الفن، وحينما أخبرت أبي أنني أشارك في عمل بطولة الفخراني قال لي "صبرتي ونلتي"، والكواليس معه رائعة، وكنت أحب مشاهدته وهو يصور مشاهده.
هل السبب الرئيس في قبولك هذا العمل هو بطل العمل يحيى الفخراني؟
وجود الدكتور يحيى بالطبع أحد أهم الأسباب التي جعلتني أوافق على المسلسل، بالإضافة إلى أن المسلسل من إنتاج شركة العدل جروب، ومن تأليف الدكتور مدحت العدل، كما أن العمل من إخراج مجدي أبو عميرة، كل هذه العناصر جعلتني أوافق فورا.
أعتقد أن هذا ما حدث بين فلة ونعناعة شقيقتها في "عتبات البهجة"؟
بالضبط.. نعناعة ترى أن تيك توك وما تصور فيه البنات أنفسهن، وينشرن الصور للجميع هو انعدام حياء وأخلاق، بينما ترى فلة أن هذا الأمر عادي والفتيات جميعهن يفعلن ذلك، وهو طريق سريع للشهرة، وأن ما تقوله نعناعة هو غير الطبيعي.
هل تتابعين مسلسلات زملائك في رمضان؟
طبعا.. أنا أتابع كل الأعمال تقريبا، وهذا العام سأشاهد "جودر، الحشاشين، بابا جه، أشغال شقة" وغيرهم، كما أنني أحب مشاهدة أعمالي التي تعرض، لأرى الأخطاء التي وقعت فيها، وكيف تعاملت مع هذا الموقف، وإن كان هناك ملاحظات لأتفاداها في الأعمال القادمة.
ما رأيك في تقديم الأعمال القصيرة ذات الـ 15 حلقة؟
فكرة هايلة جدا، خاصة وإن كانت الحكاية لا تحتمل أكثر من ذلك، ولكني لست ضد فكرة 30 حلقة، ولكن الأهم أن تحتمل القصة ذلك، ففي أغلب الأعمال يتم تقديم 15 حلقة بإيقاع جيد، ثم يبدأ المط والتطويل، إلى أن نصل قبل الختام بـ 3 حلقات ثم نبدأ بالتسخين من جديد في الأحداث لنختم العمل بشكل جيد.
هل تستشيرين زوجك الفنان أحمد خالد صالح في أعمالك؟
نعم أستشيره في جميع الأعمال التي تعرض علي، فأنا أحب استطلاع آراء من حولي، ولكن في النهاية أنا صاحبة القرار، كذلك أحمد يستشيرني في كل أعماله أيضا، منذ أن تزوجنا ونحن نفعل ذلك.
ما رأيك في عرض الأعمال عبر المنصات الرقمية؟
تحفة.. أراحت الجميع من فكرة الإعلانات الطويلة التي تضيع عنصر التشويق والمتعة في الأعمال، كما تمكنا من سماع حلقات المسلسل جميعها في أي وقت وعدد الحلقات الذي ترغب فيه، كما أنها فتحت أمامنا أعمالا من كل دول العالم، وجعلت الشعوب متقاربة من بعضها، وأصبح بإمكاننا مشاهدة أي عمل من أي دولة بكل بساطة.
يقال عنك دائما أنك لا تتقبلين النقد.. هل هذا صحيح؟
ليس في كل الوقت، فعندما يكون النقد من شخص فاهم ودارس لا أنزعج، بل بالعكس أعمل على نفسي من أجل تفادي الأخطاء، ولكنني بالفعل أرفضه إن كان من أشخاص ليسوا ذوي صفة، وليس لهم علاقة بالنقد، وفي السابق كنت أتابع نقد الجمهور على مواقع التواصل، ولكنني اكتشفت أن معظمها تكون من حسابات مجهولة، فأصبحت لا أثق بها، ولكن إذا رأيت نقدا محترما، بأجبر إني أرد عليه بكل احترام، وأقدر هذا الشخص.
وما هي الخطوط الحمراء بالنسبة لـ هنادي مهنا؟
أن يتم تداول حياتي الشخصية في الإعلام أو على مواقع التواصل، وضد تماما ما يقال بإنني فنانة فحياتي من حق الجميع التدخل فيها، أنا مشهورة لأنني ممثلة، فمن حق تداول أعمالي الفنية ولكن ليس من حق أحد التدخل في حياتي الشخصية.
هل تنتظرين رأي الجمهور عن الأعمال التي تقدمينها؟
قبل عرض العمل أصاب بحالة من الرعب، خاصة إذا كان العمل تم الترويج له بشكل كبير وينتظره الجمهور، ولكن بعد عرض عدة حلقات يزول هذا الرعب، وأسعد جدا عندما أسمع إشادات من الجمهور بدوري وبالمسلسل ككل، كما أشعر بالسعادة الغامرة حينما يناديني الجمهور في الشارع بأسماء شخصياتي، خاصة إذا كانت سيدات كبارا، أشعر بأنني في عالم ثان.
في بداية حياتك الفنية هل ساعدك والدك الموسيقار هاني مهنا؟
أبدا.. فأنا منذ أن كنت في الثالثة عشر عاما من عمري وأنا أعمل، وعملت كمدرسة، وبدأت حياتي الفنية بأدوار صغيرة، ووالدي لم يتدخل أبدا في حياتي الفنية، وأنا لم أطلب منه ذلك.