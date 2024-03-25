هنادي مهنا لـ"إرم نيوز": حلمت بالعمل مع الفخراني.. ولم أدخل الفن بالواسطة

تشارك الفنانة المصرية هنادي مهنا بدور فتاة شعبية في مسلسل "عتبات البهجة"، الذي يعود به الفنان يحيى الفخراني إلى الدراما بعد غياب.

وفتحت هنادي مهنا قلبها في حوار خاص لـ "إرم نيوز"، كشفت خلاله عن كواليس تعاونها مع الفخراني، وكيفية تحضيرها للشخصية التي وصفتها بـ "الصعبة".

حدثينا عن شخصية فلة التي تجسدينها في "عتبات البهجة"؟

هي فتاة بسيطة تحلم بأن تعيش الحياة التي تراها على مواقع التواصل الاجتماعي، كذلك ترغب في مساعدة شقيقتها، وتتزوج من الشخص التي تحبه، وهذه شخصية موجودة بشكل كبير في المجتمع، وجميعنا تقابل مع مثل هذه الشخصية في عصر السوشيال ميديا.



شخصية مختلفة إلى حد كبير عما قدمته من قبل.. كيف كان شعورك؟

بالطبع الشخصية مختلفة للغاية، ولكنني مستمتعة بتجسيدها، فهي مختلفة عن الفتاة التي تظهر بمساحيق التجميل وترتدي الماركات العالمية، وتحضيري لها كان ممتعا أيضا وجعلني أنتبه لأشخاص لم أكن أنتبه إليهم في الماضي، وما لا يعرفه الجمهور هو أن المخرج خيرني بين شخصيتين وهما جميلة وفلة، لكنني اخترت فلة لأنني أعجبت بها للغاية.



من وجهة نظرك ما أهم رسالة يقدمها المسلسل؟

المسلسل يناقش الفجوة بين الأجيال، فجيل الكبار لا يرضون عن جيلنا، وجيلنا لا يرضى عن الجيل الجديد وهكذا، ولا يفكر الجميع في أن كل جيل له طبيعته التي يجب أن نحترمها، خاصة مع دخول الانترنت، حيث أصبح الأطفال قادرون على الحصول على أي معلومة في دقيقة، وهذا لم يكن متاحا في السابق.



وماذا عن تعاونك مع الفنان يحيى الفخراني والمخرج مجدي أبو عميرة؟

سعيدة جدا جدا بالعمل مع الدكتور يحيى الفخراني، فهذا كان أحد أحلامي حينما دخلت مجال الفن، وحينما أخبرت أبي أنني أشارك في عمل بطولة الفخراني قال لي "صبرتي ونلتي"، والكواليس معه رائعة، وكنت أحب مشاهدته وهو يصور مشاهده.