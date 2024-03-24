صلاح عبدالله يتحدث لـ"إرم نيوز" عن صداقته الطويلة مع يحيى الفخراني

وفي حوار له مع "إرم نيوز" تطرق الفنان صلاح عبدالله للحديث عن تفاصيل العملين وكواليسهما، ومشواره الفني الطويل والعريق.

وعن مشاركته بمسلسل "عتبات البهجة" بشخصية "عرفان" الطبيب الصيدلي، يقول "شخصية جديدة ومصرية خالصة حيث الطبيب الصيدلي بسن المعاش والمتزوج ولديه ابن وحيد مهاجر إلى كندا، يرفض السفر تاركا وطنه وغير مؤيد لقرار زوجته التي تُلح عليه دائما في السفر إلى ابنهم الوحيد".

ويضيف "شخصية عرفان مصرية خالصة ولديها الكثير من الذكريات بمنطقة شبرا ولا يريد أن يترك مصر وصديق عمره بهجت الأنصاري الذي يجسد دوره الفنان الكبير يحيى الفخراني، ومن هذا المنطلق نقدم نموذجا لصداقة العمر بين شخصيتي عرفان وبهجت الصديقين اللذين يؤازران بعضهما البعض في مشكلاتهما وأزماتهما في الحياة، أعتقد أنها رسالة مهمة للأجيال الجديدة من خلال الصداقة القوية بين الصديقين داخل الأحداث".

علاقة صداقة قوية بالفخراني

ويواصل الفنان صلاح عبدالله حديثه عن علاقة الصداقة التي تربطه بالفنان يحيى الفخراني "تربطني علاقة صداقة قوية مع الفنان يحيى الفخراني وزوجته الكاتبة القديرة لميس جابر، التي سبق وأنا قدمت مسلسلا دراميا من كتابتها واعتبره من أهم المسلسلات في تاريخي الفني وهو "الملك فاروق" بدور زعيم الأمة مصطفى النحاس، وهي من أصرت على تقديم هذا الدور، وعلاقة الصداقة قديمة على المستوى الشخصي والفني.

ويتابع "سبق وشاركت مع الفنان يحيى الفخراني بمسلسل "سكة الهلالي" وكانت تجربة مميزة ومن ثم نحضر سويا بعمل فني واحد من خلال مسلسل "عتبات البهجة"، فعندما سألت عن رغبتي بالمشاركة في المسلسل كانت لدي دوافع قوية على رأسها وجود الفنان يحيى الفخراني والثاني المخرج الكبير مجدي أبوعميرة، الذي سبق وقدمت معه مسلسلا من أهم أعمالي الدرامية أيضا وهو ذئاب الجبل والدافع الثالث هي الشركة المنتجة وهي العدل غروب والمنتج جمال العدل، لقد سبق وقدمنا معا مسلسل ريا وسكينة وكان من الأدوار التي اعتبرها فاتحة خير علي، أنا سعيد للغاية بالمشاركة في هذا العمل وقبوله منذ المراحل الأولى في الحديث بغض النظر عن أي اتفاقات تخص الأجر المادي ومثل هذه التفاصيل".