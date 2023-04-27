منظمة الصحة العالمية: وفيات كورونا تراجعت بنسبة 95% هذا العام

أعلنت منظمة الصحة العالمية الأربعاء انخفاض الوفيات جراء كوفيد-19 بنسبة 95 في المئة منذ بداية العام، لكنها حذرت من أن الفيروس لا يزال موجوداً.

وقال رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحفي: "إنه لأمر مشجع هذا الانخفاض المستمر في الوفيات المبلغ عنها جراء كوفيد-19 والتي سجلت نسبة 95 في المئة منذ بداية هذا العام".

وأضاف: "رغم ذلك، تشهد بعض الدول زيادات في نسب الوفيات، وخلال الأسابيع الأربعة الماضية فقد 14 ألف شخص حياتهم بسبب هذا المرض".