دراسة تربط استخدام كريمات تفتيح البشرة بأمراض الكلى

كشفت دراسة حديثة عن وجود علاقة كبيرة بين استخدام كريمات تفتيح البشرة، التي تحتوي على مستويات عالية من الزئبق، وزيادة الإصابة باعتلال الكلية الغشائي (MN)، وهو اضطراب يتميز بإفراز البروتين الزائد في البول.

وسلطت الدراسة، التي نشرها موقع "Financial Express"، الضوء على العواقب الخطيرة لاستخدام كريمات تفتيح الوجه، خاصة في مناطق مثل الهند، حيث تحظى هذه المنتجات بشعبية كبيرة.

وشدد الباحثون على التأثير المقلق والسلبي للزئبق الموجود في الكريمات، وذلك عند امتصاصه عبر الجلد، على مرشحات الكلى؛ ما يساهم في تطور اعتلال الكلية الغشائي، وهو أحد أمراض المناعة الذاتية التي تؤدي إلى المتلازمة الكلوية.