دراسة: "مشاكل العين" ترتبط بالأعراض المبكرة للخرف

كشفت دراسة جديدة عن ارتباط بين مشاكل العين والإصابة بمرض الخرف؛ إذ إنّ أولى علامات التدهور الإدراكي تبدأ من الرؤية.

ووفق موقع "ساينس أليرت"، فإن هناك علاقة بين انخفاض "الحساسية البصرية"، التي تمكن الأشخاص من التمييز بين التفاصيل الدقيقة أو التباينات اللونية الطفيفة، والخرف، تبدأ على الأقل قبل 12 عاما من ظهوره.

ويعتقد العلماء أن المشاكل البصرية مؤشر مهم للخرف، وذلك لأن "لويحات الأميلود" – وهي كتل من شظايا البروتين السامة والمضرة بالخلايا العصبية، غالبا ما تؤثر في البداية على مناطق الدماغ المسؤولة عن الرؤية، قبل أن تمتد إلى الذاكرة مع تقدم المرض.

وتتراجع القدرات البصرية لمرضى الزهايمر؛ إذ لا يعود لديهم القدرة على تمييز حدود الأشياء وتفاصيلها والتمييز بين بعض الألوان، خاصة درجات الأزرق والأخضر، التي تتأثر مبكرا في حالات الخرف.

كما تعتبر صعوبة السيطرة على حركة العين من العلامات المبكرة لمرض الزهايمر، حيث يمكن للمشتتات الخارجية أن تجذب انتباه المصابين بسهولة؛ إذ يكون لدى مرضى الزهايمر صعوبة في تجنب المشتتات، ما يظهر جليا في حركة العين.

وعلى اعتبار أن هناك ارتباطا بين الحساسية البصرية وأداء الذاكرة، يرى باحثون أن حركة العين قد تعزز الذاكرة، وهذا يفسر كون الأشخاص الذين يتابعون التلفاز ويقرؤون لديهم ذاكرة أفضل ومخاطر أقل للإصابة بالخرف.