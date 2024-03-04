"فاصل ونواصل" يعود بمقالب جديدة في رمضان

يعود الممثل المغربي، مراد العشابي، خلال رمضان ببرنامج المقالب "فاصل ونواصل 2"، الذي ستعرضه قناة MBC 5 الخاصة.

يعد "فاصل ونواصل 2" برنامج المقالب المغربي الوحيد، في حين لن تتضمن برامج القنوات المغربية الرسمية، للمرة الأولى منذ عقود، هذا النوع من البرامج.

واهتمت منصات التواصل الاجتماعي، بعودة برنامج المقالب "فاصل ونواصل" في موسمه الثاني، إذ تداول عدد من الحسابات على منصة "إنستغرام" مجموعة من الصور للشخصيات التنكرية التي أداها مراد العشابي للإيقاع بضحاياه في البرنامج.

وبعد نسب المشاهدة العالية التي حققها برنامج "فاصل ونواصل" في موسمه الأول، اختارت قناة MBC 5 أن يعود برنامج المقالب في حلة جديدة يشارك فيها ثلة من ألمع نجوم المغرب، علاوة على بعض نجوم الفن من مصر.

وتدور فكرة برنامج "فاصل ونواصل 2"، حول استضافة مجموعة من الفنانين والأعمال في مجالات مختلفة في برنامج حواري مصري من تقديم مذيعة لبنانية، ويشاركها في الحلقة ناقد سينمائي، وهو الشخصية التي يتقمصها الممثل المغربي، مراد العشابي، إذ يعمل على استفزاز الضيوف.

وسيطل البرنامج على المغاربة في رمضان، رغم كل الانتقادات التي توجه سنويًّا لبرامج المقالب، وهو ما جعل القنوات الحكومية المغربية، تستغني عنها في الموسم الرمضاني المقبل.

كان وزير الثقافة المغربي، محمد مهدي بنسعيد، أعلن سابقًا في البرلمان خلال عرضه مشروع موازنة الوزارة برسم السنة المالية 2024، عن "التخلي" عن إنتاج برامج "الكاميرا الخفية" بالقنوات التلفزيونية الحكومية.

ووجد النقاد والمتابعون، أنها خطوة تنهي الجدل السنوي بشأن برامج المقالب، وتنتصرلمستنكري مقالب الكاميرا الخفية التي تُعرض في وقت الذروة.