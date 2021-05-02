كريم فهمي: مقالب برنامج "5 نجوم" ليست مفبركة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات تشير إلى أن مقالب برنامج ”5 نجوم“ الذي يقع ضحيتها عدد من النجوم، مفبركة.

ويقدم البرنامج كل من كريم فهمي ومصطفى قمر والفنانة اللبنانية نور وغادة عادل والمطرب محمد الشرنوبي، ويعرض عبر فضائية MBC مصر.

وحسم الفنان كريم فهمي الجدل بشأن البرنامج، مشددا على أن ما يتم تداوله من أن البرنامج مفبرك لا أساس له من الصحة، موضحا أن البرنامج يتمتع بمصداقية لدى مشاهديه، وفكرة خداع المشاركين مستبعدة تماما.

وأشار فهمي في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، أن النجوم لا يعلمون شيئا عما سيحدث، وبدا ذلك واضحا من خلال الخوف الذي بدا عليهم في الحلقات وتأثرهم بالمواقف التي يتعرضون لها داخل المقلب.

وعن مقارنة برنامج ”خمس نجوم“ ببرنامج ”رامز عقله طار“، الذي يقدمه رامز جلال في الموسم الحالي، قال كريم فهمي إن ذلك شرف له إذا تمت مقارنة برنامجه ببرنامج رامز جلال، فهو فنان ناجح، والمقارنة تعني ”منافسة شريفة“ بينهما.

وأضاف فهمي أنه ينوي تكرار تقديم الموسم الثاني من برنامج ”خمس نجوم“ في حال عرض عليه الأمر من قبل الشركة المنتجة، موضحا أن فكرته مختلفة عن باقي البرامج.

وتقوم فكرة البرنامج على استدراج الضيوف كي يقعوا ضحية لمقالب.

ويتم التصوير من خلال كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي ضمن أماكن مختلفة، ما يثير الكثير من المواقف المضحكة.