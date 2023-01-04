الحلمُ بالطيران.. دلالات عميقة يسبر علم النفس أغوارها

هل سبق لك أن حلمت بأنك تطير في السماء مثل الطيور وشعرت برفاه نفسي عميق؟، في حال تكرار هذا الحلم، يمكن تفسيره بسهولة على أنه شعور أو حاجة للحرية، بحسب تقرير فرنسي.

وبحسب التقرير الذي نشره موقع "passeportsante"، "ينشأ الحلم من اللاشعور الذي اكتشفه فرويد وأثبت وجوده علميًّا، وأكده من بعده علماء نفسانيون آخرون وعلى رأسهم يونغ وأدلر".

واعتبر التقرير، أن "كل حُلم هو عبارة عن مواجهة مع ذواتنا. وهذه المواجهة قد تَكشِف عن جوانبَ عديدة، إيجابية كانت أم سلبية، من شخصيتِنا العميقة التي كثيرًا ما تتعارض مع شخصيتنا الواعية".

وذلك يعني، أنّ وظيفة الحلم وظيفة تشخيصية لحالتنا النفسية المكبوتة وليست وظيفة تنبّؤية إلا نادرًا جدًا.